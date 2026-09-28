Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler'de İsak Vural şoku!

        Ümit Milliler'de İsak Vural şoku!

        21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında Macaristan'la karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ümit Milliler'de İsak Vural şoku!

        2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

        Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

        REKLAM

        Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

        Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #macaristan
        #türkiye
        #ümit milli takım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız