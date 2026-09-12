Van Spor FK: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Van Spor FK ile Keçiörengücü, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Van Spor FK puanını 6'ya, Keçiörengücü ise 12'ye çıkardı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:22 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Van Spor FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 45+2'de Halil Can Ayan kaydederken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 84. dakikada Mehmet Manış attı.
Bu sonuçla birlikte Van Spor FK haftayı 6, başkent ekibi ise 12 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Antalyaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırlayacak.
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