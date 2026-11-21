Vedat Muriqi: Şapkamızı önümüze koyacağız
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Süper Lig'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özeleştiri yapmaları gerektiğini belirten Muriqi, "Oyuncu grubu olarak üzgünüz, herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız. Fenerbahçe formasına layık olmaya hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 22:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi, maçın ardından konuştu.
"ÜZGÜNÜZ"
Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Muriqi, "Üzgünüz. Açıkçası üzgünüz. Maça istediğimiz gibi başlayamadık, ilk 30 dakika rakibin oynamasına izin verdik. Lukaku'nun golü geçerli sayılsa farklı olabilirdi. Ondan sonra toparladık." dedi.
"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ"
Takım olarak daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini dile getiren Muriqi, "Oyuncu grubu olarak üzgünüz, herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız. Fenerbahçe formasına layık olmaya hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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