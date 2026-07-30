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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Vesa Vasara: Tur atlamayı hak ettik

        Vesa Vasara: Tur atlamayı hak ettik

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenen Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, kazanmayı ve tur atlamayı hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        "Tur atlamayı hak ettik"

        Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir'i 2-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından konuştu.

        Finlandiyalı teknik adam, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TUR ATLAMAYI HAK ETTİK"

        Çok mutlu olduklarını dile getiren Vasara, "Kazanmayı ve tur atlamayı hak ettik. Oyunu basitleştirmeye çalıştık. Planımız çok iyi işledi. İlk maçta Başakşehir yakaladığı fırsatları değerlendirip daha fazla gol atabilirdi. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması rövanşta bize avantaj sağladı. Ceza alanını nasıl kapatacağımıza ve kanatlardan yapılacak ortalara önlem aldık. Bunlarda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

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