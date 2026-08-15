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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den transfer sorusuna yanıt!

        Victor Osimhen'den transfer sorusuna yanıt!

        Sezonun açılış maçında Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, transfer söylentileri hakkında gelen soruya yanıt verirken Galatasaray'daki geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Osimhen'den transfer sorusuna yanıt!

        Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER SORUSUNA YANIT

        Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." dedi.

        "HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

        Sezonun zorlu geçeceğini belirten Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Şampiyonlar Ligi'ne de değinen Osimhen, "Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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