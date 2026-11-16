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        Haberler Spor Basketbol NBA Washington Wizards: 119 - Houston Rockets: 147 | MAÇ SONUCU

        Washington Wizards: 119 - Houston Rockets: 147 | MAÇ SONUCU

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Washington Wizards'ı 147-119 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Alperen şov yaptı, Rockets farka koştu!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Washington Wizards'ı 147-119 mağlup etti.

        Capital One Arena'da Wizards'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 2 top çalmayla takımının galibiyetine katkı sağladı.

        Üst üste 4 olmak üzere 11. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 26, Kevin Durant ve Tari Eason 25'er sayı attı.

        Wizards'ta ise Alex Sarr'ın 25 ve AJ Dybantsa'nın 16 sayısı, peş peşe 7, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

        LEBRON JAMES ASİST SIRALAMASINDA KIDD'İ GEÇTİ

        Philadelphia 76ers forması giyen LeBron James, NBA tarihinin asist sıralamasında Jason Kidd'i geride bıraktı.

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        LeBron James, takımının Indiana Pacers'ı 131-124 yendiği mücadelede 15 sayı, 11 asistle mücadele etti. Kariyerinde 12 bin 92 asiste ulaşan James, NBA'de tüm zamanların asist sıralamasında Kidd'i (12 bin 91) geçerek üçüncü basamağa yerleşti. John Stockton (15 bin 806) ve Chris Paul (12 bin 552), James'in önünde ilk iki sırada yer aldı.

        Sezonun 11. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Jaylen Brown 31 ve Tyrese Maxey 27 sayıyla oynadı.

        Pacers'ta Pascal Siakam'ın 31 ve Kelly Oubre Jr'ın 16 sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

        LUKA DONCIC'TEN 43 SAYI

        Los Angeles Lakers, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 131-123 mağlup etti.

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        Art arda 8, bu sezon 12. galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic, 43 sayı, 9 asist ve Quentin Grimes 22 sayı, 6 ribaunt üretti.

        Sezonun 7. yenilgisini yaşayan Suns'ta ise Collin Gillespie 26 ve Luke Kennard 18 sayı kaydetti.

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        #Alperen Şengün
        #Houston Rockets
        #NBA
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