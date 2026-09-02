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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Zeynep Sönmez, ABD Açık'a veda etti!

        Zeynep Sönmez, ABD Açık'a veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, ABD Açık'a veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.

        Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.

        Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.

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        #Zeynep Sönmez
        #Grand Slam Turnuvası
        #Tenis
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