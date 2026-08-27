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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı!

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı!

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı!

        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek.

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        Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak.

        Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        #resim#1391294#

        Galataspor-Yalova FK 77

        İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor

        Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor

        Altay-Söke 1970

        Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları

        Karaman FK-Kepezspor

        Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor

        Osmanelispor-Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetler

        Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir

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        1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor

        Amasyaspor FK-Çankırıgücüspor

        Sinopspor-Arıt Kayadibispor

        Tokat Belediyespor-Keşapspor

        Orduspor 1967-Torul Belediyespor

        Adanaspor-Yeni Malatyaspor

        Kilis Birlikgücüspor-Kahta 02

        Dersimspor-Gelecek Siirt 56

        Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor

        Gölespor-Kars 36

        Bayburtspor-Borçkaspor

        Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

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        #Ziraat Türkiye Kupası
        #süper lig
        #Kura
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