ÜLKE PUANI ADINA KRİTİK MAÇ

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Türkiye, gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemiş durumda. Beşiktaş, bu mücadeleyle bu açıdan da önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar alacağı bir galibiyetle Türkiye’ye de 2 puan kazandırabilir.