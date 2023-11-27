Haberler Ekonomi Teknoloji Spotify'a beklenen özellik geliyor: Dileyen kullanıcılar isterse devre dışı bırakabilecek - Teknoloji Haberleri

Spotify'a beklenen özellik geliyor: Dileyen kullanıcılar isterse devre dışı bırakabilecek Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dileyen kullanıcılar isterse rahatsız oldukları önermeleri devre dışı bırakabilecek Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







"ŞARKI ÖNERİLERİ" KAPATILABİLECEK Spotify'ın çalışma sistemi dinleme alışkanlıklarınıza göre tavisye vermektir. Kullanıcı bu özellik sayesinde müzik zevkine yönelik şarkılar dinlemeye devam eder. "Kişisel öneriler" veya "Öneriler" olarak geçen bu özellik yakında opsiyonel hale gelecek.

2 Şurada Paylaş!







ORTAK KULLANILAN SPOTİFY HESAPLARI İÇİN FAYDALI OLABİLİR Kullanıcılar isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabilecek. Ayrıca özellik ortak kullanılan Spotify özellikleri için faydalı olacak. Eğer Spotify hesabınızı hem evde hem iş yerinde ortak kullandığınız birisi varsa önermeleri devre dışı bırakarak müzik zevklerinizin karışmasını engelleyebilirsiniz.

3 Şurada Paylaş!







Spotify tarafından yeni "Önermeleri kapat" özelliğine dair bir açıklama gelmedi ancak Spotify sözcülerinin açıklamasına göre özellik değerlendirme aşamasında. Bu özelliğin devre dışı bırakılması halinde şarkı önerme algoritmasının nasıl çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler