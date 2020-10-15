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RTÜK'ten Spotify açıklaması

Spotify, RTÜK tarafından verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala resmen başvuruda bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, twitter hesabında "Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu..." yazdı

Spotify RTÜK’e resmen başvurdu - haberler
Spotify, RTÜK’e resmen başvurdu
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HABERTURK.COM

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından lisans alması için 72 saat verilen Spotify, sürenin dolmasına dört saat kala resmen başvuruda bulundu. RTÜK üyesi İlhan Taşçı twitter hesabında "Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu..." yazdı.

Taşçı'nın mesajının ardından RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.

RTÜK, aralarında Spotify ve Foxplay'in de bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için 72 saat süre verdiğini duyurmuştu.

Kuruluşlara 72 saat içinde başvuruda bulunmamaları halinde erişimin engellenmesi başvurusunda bulunulacağı bildirilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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