Squid Game son sezon tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk tarafından kaleme alınan Squid Game 3. sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan son sezon fragmanıyla izleyicide büyük merak uyandıran Squid Game 3. sezonu ile ekranlara veda edecek. Squid Game 3. sezonda heyecan ve gerilim dolu sahneleri ile oyunun arkasındaki organizasyonun sırlarına odaklanılacak. Peki, "Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" İşte Squid Game 3. sezon tarihi...
Squid Game 3. sezonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Squid Game'den 3. sezon fragmanı yayınlanırken, son sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak. Peki, "Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game son sezon konusu nedir?" İşte Squid Game son sezonunun yayınlanacağı tarih...
SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?
Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı. Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.