St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'in konuğu oluyor. Tallaght Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, St Patrick's - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakthar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i elemesi durumunda, yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşma için geri sayım sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's engelini geçmesi durumunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.