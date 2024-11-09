St. Pauli: 0 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St.Pauli'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Jamal Musiala'yla bulduğu golle kazanan lider Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti. St. Pauli ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında St.Pauli ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Millerntor'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Mücadelede yüzde 76 topla oynama oranı yakalayan Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Jamal Musiala attı.
Namağlup ünvanını sürdüren Bayern Münih, aldığı 8. galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. St.Pauli ise iki haftalık yenilmezlik serisini sürdüremedi ve 8 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Ausgburg'u ağırlayacak. St.Pauli ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.