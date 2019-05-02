Dünyanın en büyük ve önemli girişimcilik etkinliklerinden birisi olarak gösterilen Startup Turkey'de 10 finalist girişim arasından en başarılı 4 girişim jüri ve katılımcıların oylarıyla belirlendi.



Bu sene 135 bin girişimcinin başvuru yaptığı 11'inci Startup Turkey Konferansı'nda, finale kalan 10 girişim arasında kazanan 4 girişim belli oldu.

65 ülkeden 100 girişim katıldığı ve 60 girişimin de sahnede sunum gerçekleştirdiği 'Startup Turkey Challenge 2019'da birincilik ödülünü Danimarka'dan Ali Huda alırken, yarışmanın ikincisi Endonezya'dan Temanbisnis, üçüncüsü de Meksika'dan Wayakit oldu. Startup Estonia özel ödülünü ise Türkiye'den Dine and Pay aldı.

Finale kalan diğer girişimler ise etkinliğe Rusya, Bangladeş, Mısır'dan katıldığı açıklandı.



Etohum tarafından on birincisi düzenlenen etkinlikte, birinci olan Ali Huda, muhafazakar ailelerin çocuklarını hedefleyerek onlara eğitim ve eğlence videoları sunan video içerik platformu olarak çalışmalar yürütüyor.



İkincilik ödülünü kazanan Temanbisnis ise, şirketler için finansal çözümler üreten muhasebe programı hizmeti veriyor. Üçüncülük ödülünü kazanan Wayakit'in de, taşınabilir kuru temizleme ve giysilerdeki kötü kokulardan arındırma çözümü olarak hizmet verdiği belirtildi.



Startup Estonia özel ödülünü alan 'Dine and Pay' ise restoranlarda müşteri memnuniyetini artırmak için mobile ödeme hizmeti sunuyor.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, Startup Turkey'de dünyadaki birçok girişimciyi Türkiye'de bir araya getirdiklerini vurguladı.

Büyükdemir, "İstanbul'u dünyanın ilk 20 girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene 135 bin başvuruyu 150 ülkeden aldık. Dünyadan yaklaşık 100 yatırımcı, seçilen 100 girişimi dinlemek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul hem tarihsel hem coğrafi bütün ülkelerin ortasında yer aldığından dolayı girişimcilerin hayalini kurduğu bir şehir. Etkinlikte Endonezya'dan Tunus'a, Meksika'dan Almanya'ya kadar birçok ülkeden girişimci sahnede yatırımcılardan hem yatırım almak hem de tanımak açısından sahneye çıktı. Bu durum, ekonomimiz için de büyük bir fırsat gösteriyor" diye konuştu.