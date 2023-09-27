Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu!

Son olarak Milli Takım'ı çalıştıran Alman teknik adam ile Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası yollar ayrılmış, yerine Vincenzo Montella getirilmişti.

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Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi.