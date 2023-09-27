Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu!
A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayıran Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor.
Alman basını, 60 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi.
Son olarak Milli Takım'ı çalıştıran Alman teknik adam ile Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası yollar ayrılmış, yerine Vincenzo Montella getirilmişti.
TÜRKİYE KARNESİ
Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı.
Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi.