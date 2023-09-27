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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu!

        A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:09
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        A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayıran Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor.

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        Alman basını, 60 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

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        Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi.

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        Son olarak Milli Takım'ı çalıştıran Alman teknik adam ile Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası yollar ayrılmış, yerine Vincenzo Montella getirilmişti.

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        TÜRKİYE KARNESİ

        Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı.

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        Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi.

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        Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü.

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