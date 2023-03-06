Stellantis gelirlerini yüzde 18 artırdı

HABERTURK.COM

FCA ve PSA'nın birleşimi ile Ocak 2021 tarihinde kurulan Stellantis, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, net gelirleri yüzde 18’lik artış ile 179.6 milyar euroya ulaşan şirketin, düzeltilmiş faaliyet geliri ise yüzde 13 marj ve tüm segmentlerdeki kârlılık ile artarak 23,3 milyar euro oldu. Grubun net kazancı yüzde 26’lık artışla 16,8 milyar euroya çıktı.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Finansal sonuç rekorlarımızla, 'Dare Forward 2030' stratejik planına odaklanmış bir şekilde, elektrikliye geçiş stratejimizin Avrupa’daki etkinliğini kanıtladık. 2023 yılından itibaren Kuzey Amerika’da ilk tamamen elektrikli araçlarımızla aynı dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek teknolojiye, ürünlere, hammaddelere ve batarya ekosistemine sahibiz" şeklinde konuştu.

Şirketin Mart 2022 yılında tanıtılan Dare Forward 2030 planı, Stellantis'in net gelirlerini 2030 yılına kadar (2021’e kıyasla) ikiye katlayarak 300 milyar euroya çıkarma ve aynı zamanda 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri (AOI) marjlarını sürdürme hedefini kapsıyor.

Stellantis, önceki hafta Koç Holding ortak girişimi Tofaş'a önemli bir görev vermişti. Tofaş, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında Türkiye'de Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının haricinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS'in de temsilcisi haline gelmişti. Stellantis’in Türkiye’deki haklarını devralmak için 400 milyon euro ödeyecek Tofaş, . Bursa’daki fabrikada Stellantis’in 5 markası için yeni bir ticari modelin de üretim sorumluluğunu üstlendi.