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        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis İtalya’daki ilk batarya teknoloji merkezini açtı - Otomobil Haberleri

        Stellantis İtalya’daki ilk batarya teknoloji merkezini açtı

        Otomotiv grubu Stellantis, elektrikliye geçiş sürecini yönetmek üzere dünya genelindeki mühendislik ve üretim tesislerini dönüştürüyor. Bu kapsamda İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori kompleksinde bulunan, 40 milyon euro değerindeki ileri teknolojiye sahip Batarya Teknolojisi Merkezi hizmete açıldı. Yapılan açıklamaya göre, gelecekte Stellantis markalı ürünler için elektrikli otomobil batarya paketlerinin şirket içinde test edilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak ve 8 bin metrekare alana kurulu merkez, İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın da en büyük Batarya Teknolojisi Merkezleri'nden biri olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:12
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        40 milyon euroya batarya merkezi açtı
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        Otomotiv grubu Stellantis, İtalya’nın Torino şehrindeki Mirafiori kompleksinde, ilk Batarya Teknolojisi Merkezi’ni açtığını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, kendi alanında İtalya’nın en büyüğü olan merkez, aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük Batarya Teknoloji Merkezleri arasında yer alıyor.

        40 milyon euroluk yatırımın yapıldığı merkezin, Stellantis bünyesindeki markaların yakında pazara sunulacak modelleri için enerji sağlayacak batarya paketleri, modüller, yüksek gerilim hücreleri, yazılım tasarlama, geliştirme ve test etme yeteneklerini artıracağı kaydedildi.

        Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi’nde, büyük bölümü Stellantis’ten olmak üzere 100’den fazla çalışan bulunuyor. Buradaki çalışanların, iklim stres testleri ve batarya kullanım ömrü dayanıklılık testlerini gerçekleştirecekleri belirtildi.

        Ayrıca, batarya yönetim sistemi (BMS) yazılım geliştirme ve kalibrasyon yaparak, analiz ve kıyaslama için batarya paketlerinin ve hücrelerin sökülmesinin de gerçekleştirileceği aktarıldı.

        Stellantis ayrıca 6 giga-fabrikayı içerecek, küresel batarya geliştirme ve üretim ağının bir parçası olarak, Kuzey Amerika için Windsor-Ontario-Kanada’da da bir Batarya Teknolojisi Merkezi inşa ediyor.

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