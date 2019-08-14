Stephanie Frappart kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İstanbul Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Liverpool Chelsea maçını Franssız hakem Stephanie Frappart yönetecek. 35 yaşındaki hakem Frappart, Avrupa Kupaları finallerinde düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

STEPHANIE FRAPPART KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Stéphanie Frappart bir Fransız futbol hakemidir. 2009'dan beri FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde ve birkaç yüksek profilli karşılaşmayı hakemişti. 14 Ağustos 2019'da Liverpool ve Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupasını görevlendirdiğinde büyük bir erkek Avrupa maçını hakem eden ilk kadın olacak.

2014'te Frappart, Fransa'daki profesyonel erkek futbolunun ikinci seviyesi olan Ligue 2'de hakemlik yapan ilk kadın oldu .

3 Aralık 2018'de Frappart Fransa'daki 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupasında görev yapmak üzere atandı. 16. Turun sona ermesinin ardından, Frappart’ın turnuvanın geri kalanında tutulacak 11 yetkiliden biri olarak seçildiği açıklandı.Frappart , 7 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında yapılan turnuva finaline hakemlik edecek .

2019 Nisan'ında, Ligue 1'deki ilk kadın hakem olacağı açıklandı. 28 Nisan 2019'da SC Amiens ile RC Strasbourg arasındaki ilk Ligue 1 karşılaşmasını görevlendirdi