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Haberler Dünyadan Stephen Boss hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Stephen Boss hayatını kaybetti

Talk show programı 'Ellen DeGeneres Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında yaşamını yitirdi

Stephen Boss hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

'Ellen DeGeneres Show'da DJ’lik yapan Stephen Boss, hayatını kaybetti. 40 yaşında vefat eden Boss'un ölüm haberini eşi Allison Holker Boss duyurdu.

Stephen Boss, Allison Holker Boss
Stephen Boss, Allison Holker Boss

Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuğu olan Stephen Boss'un vefat etme sebebi ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ'de yer alan habere göre Boss, intihar etti.

Stephen Boss, Ellen DeGeneres
Stephen Boss, Ellen DeGeneres

"AİLEDEN BİRİYDİ"

ABD'li sunucu Ellen DeGeneres, programında DJ’lik yapan Boss'un vefatı hakkında üzüntüsünü dile getirdi.

Stephen Boss, Hillary Rodham Clinton
Stephen Boss, Hillary Rodham Clinton

Bir dönem program çalışanlarına kötü muamele yaptığı gibi söylentilerle gündeme gelen DeGeneres, "Aileden biriydi. Onu tüm kalbimle sevdim ve onu çok özleyeceğim" mesajını yayınladı.

Fotoğraflar: AP

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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