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Stephen Curry kripto para borsası FTX'e ortak oldu

Dünyaca ünlü NBA yıldızı Stephen Curry, marka elçisi olması karşılığında kripto para platformu FTX'ten hisse aldı

Stephen Curry kripto para borsası FTX'e ortak oldu
HABERTURK.COM

NBA yıldızı Stephen Curry, kripto para platformu FTX ile işbirliğine gittiğini açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında Curry, platformun marka elçisi olacak. Karşılığında ise FTX'ten hisse alacak.

Son yatırım turunda FTX 18 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Curry'nin ne kadarlık bir hissenin sahibi olacağı ise açıklanmadı.

Curry işbirliğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Kripto alanındaki gizemi kaldıran ve korku faktörünü yok eden bir şirketle işbirliğine gittiği için heyecanlıyım" dedi.

İLK YATIRIMI

Golden State Warriors oyuncusu Curry, bunun kripto para alanındaki ilk yatırımı olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ve dünyaca ünlü model Gisele Bündchen FTX ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

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