Stuttgart: 2 - Freiburg: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, adını finale yazdırdı. Uzatmaların 119. dakikasında Deniz Undav'ın attığı golle final biletini alan Stuttgart, Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.
Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:55
Almanya Kupası yarı finalinde Stuttgart ile Freiburg kozlarını paylaştı. MHPArena'da normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 2-1'lik skorla galip gelen Stuttgart, finale yükseldi.
Freiburg'u 1-0 öne geçiren golü 28. dakikada Maximilian Eggestein atarken, ev sahibine galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas kaydetti.
Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
