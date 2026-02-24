Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Suat Çakır: Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Suat Çakır: Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz

        Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile oynayacakları rövanş maçından da iyi bir sonuç alarak turu geçmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:09
        "Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"

        Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        "KONFERANS LİGİ'NDE TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynayacakları Shkendija maçından güzel bir sonuç elde etmek istediklerinin altını çizen Suat Çakır, "Deplasmanda aldığımız 1-0'lık sonuç ikinci maç öncesinde bizim için bir avantaj. Ancak her ne kadar avantaj gibi gözükse de dezavantaja dönüşebilir. O yüzden taraftarımızın ve şehrimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah perşembe günü oynayacağımız ikinci maçta da iyi bir sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

        SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

        Takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Olivier Ntcham, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı ancak Shkendija maçında kadroda olacak. Çocuğu doğduğu için Fransa'ya gitmişti. Bugün itibarıyla perşembe akşamı oynayacağımız maç için hazırlıklara başlıyoruz. Sakat oyuncularımız Emre Kılınç ve Afonso Sousa mart ayı gibi takımla birlikte çalışmalara başlayacak. İki oyuncumuz da Fenerbahçe maçında kadroda olacak. Şu an için aksi giden bir durum yok. Her şey iyi gidiyor. Tanguy Coulibaly ise Fenerbahçe maçından sonra takımla birlikte olacak. Bu turu geçtikten sonra kadromuzda daha çok alternatif olacağını düşünüyorum. Mart ayında 7 karşılaşmaya çıkacağız. Yani 3 günde bir maç oynayacağız. Sakatlarımızın da katılmasıyla kadro genişliği ve derinliği daha fazla olacak. İnşallah bu süreci iyi geçirip hedefimiz olan ligde ilk 5'e girmek, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek ve Avrupa'da da son 16'ya kalmak için bütün gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

        LİG VE TÜRKİYE KUPASI HEDEFLERİ

        Ligdeki ilk 5 ve Türkiye Kupası hedeflerine de değinen Suat Çakır, "Tekrar Avrupa kupalarına katılmak için Türkiye Kupası yolu biraz daha kısa gibi. Çünkü şu an grubu büyük ihtimalle lider olarak bitireceğiz. Yani seri başı olacağız bir dahaki turda. Orası daha yakın gibi gözüküyor. Biz tüm kulvarlarda hedeflerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Ancak Avrupa kupaları için Türkiye Kupası daha kısa bir hedef olacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

