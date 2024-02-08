TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranları TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE kesinleşti. Geçtiğimiz sene konut kiralarında artan fahiş fiyatı engellemek amacıyla konutlara yüzde 25 zam sınırlaması konmuştu. Yeni açıklanan enflasyon oranları ile hem konut hem de iş yerlerine uygulanabilecek taban zam sınırı da belirlendi. İşte, Şubat ayı kira artış oranı...