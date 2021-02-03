Sundance'dan ödül kazandı 0:00 / 0:00

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Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı 'Suçlular', Sundance Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Serhat Karaaslan'ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği 'Suçlular" Sundance Jüri Ödüllerinden Jüri Özel Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Fransa Ulusal Sinema Merkezi CNC'nin yapım desteği ve Arte televizyonu ortaklığıyla çekilen 'Suçlular', baş başa kalmaya çalışan üniversite öğrencisi bir çiftin bir gece boyunca başlarından geçenleri konu alıyor.

Amerikalı oyuncu Raúl Castillo, Rotterdam Film Festivali'nin programcılarından Inge de Leeuw ve video art sanatçısı Tacita Dean'ın yer aldığı kısa film jürisi ödül gerekçesinde ‘"Yasakların hüküm sürdüğü bir çevrede, bir yaşamdan etkileyici bir kesiti son derece güçlü bir şekilde, klişelere başvurmadan ve gerilimli bir atmosferi yaratıcı bir şekilde beklenmedik bir twistle kurarak gözlerimizin önüne getirdiği için'' ifadelerine yer verdi.