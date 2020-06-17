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Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanlığını üstlenen Nuri Bilge Ceylan, görevi neden kabul ettiğini "Sadece medyada değil, kendi çevremde de bu sorunun trajik boyutlarıyla sık sık karşı karşıya geldiğim halde bu konuda hiç bir şey yapmamam veya yapamamamdan kaynaklanan suçluluk hissi ve bu sorunun ivediliği teklifi kabul etmemde kesinlikle rol oynadı. Buna bir şekilde bu soruna dikkat çekme ve bunu kayda değer bir efor sarf etmeden yapma şansı sunuldu" sözleriyle açıkladı.

Nuri Bilge Ceylan, kendini bir göçmen gibi hissettiğini ise "İstanbul ve Yenice arasındaki mesafeden değil, genel karakterim ve nereye gidersem gideyim yabancı gibi hissetmekten kaçınamayan doğam gereği onaylanmış bir mülteci olarak kabul edilebilirim" şeklinde dile getirdi.