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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama! | Son dakika haberleri

        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!

        İzmir'de, 30 yaşındaki avukat D.Ç.'den, 200 bin TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı 27 yaşındaki Yusuf Durğun ile icra katibi 26 yaşındaki Bora Boztaş tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:22
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        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
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        İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26), iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30), 200 bin TL rüşvet istedi.

        AVUKAT SAVCILIĞA BİLDİRDİ

        Tutuklanan icra katibi Bora Boztaş.
        Tutuklanan icra katibi Bora Boztaş.

        DHA'daki habere göre Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

        KAFEDE SUÇÜSTÜ YAPILDI

        Tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun.
        Tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun.
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        Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., önceki gün, İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu.

        İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Durğun'u suçüstü yakaladı.

        Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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