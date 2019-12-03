Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederken galibiyete damga vuran isimlerin başında Atiba Hutchinson geldi. Kartal'ın tecrübeli ön liberosu, 20. dakikadaki golüyle kilidi açarken sergilediği mücadele ile de her zamanki gibi alkış aldı.

ELNENY İLE ORTA SAHAYI AYAĞA KALDIRDI

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre bu sezon Elneny ile mükemmel bir ikili oluşturan Atiba, takımın son 7 haftada 19 puan toplamasında da önemli pay sahibi. 36 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı takıma geldiği 2013 yılından bu yana kazandığı mütevazı yıllık ücretlerle de dikkat çekti.

7 YILDA 8 MİLYON EURO KAZANDI!

Kartal'a 2013'te imza atan Atiba, ilk 3 sezonunda 1'er milyon Euro maaş alırken sonrasındaki 2 sezonda ise 1.5 milyon Euro ücret kazandı. Geçtiğimiz sezon sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatan Kanadalı dinamo, senelik 875 bin Euro'ya "Evet" dedi. Siyah-beyazlı takımda aynı süreçte senelik milyonlarca Euro kazanıp katkı vermeden silinen onlarca isim düşünüldüğünde Atiba'nın aldığı paraya karşılık verdiği katkı benzeri kolay kolay bulunmayacak cinsten...

İŞTE ATİBA'NIN KAZANDIĞI SENELİK ÜCRETLER

2013: 1 milyon Euro

2014: 1 milyon Euro

2015: 1 milyon Euro

2016: 1.5 milyon Euro

2017: 1.5 milyon Euro

2018: 875 bin Euro

2019: 875 bin Euro

18'LİK DELİKANLI GİBİ

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşına rağmen hala ilk günkü gibi performans göstermesinde sağlıklı yaşamının etkisi de çok büyük. Tedavi için ilaç bile kullanmadığı bilinen Kanadalı yıldız, bu sezonun başında sakatlık yaşasa da takıma dönerek formundan hiçbir şey kaybetmediğini de gösterdi.