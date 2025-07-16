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        Haberler Dünyadan Suki Waterhouse dar pantolon yüzünden hastanelik oldu

        Suki Waterhouse dar pantolon yüzünden hastanelik oldu

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Suki Waterhouse, son dönemde sıkça dar pantolon giymesi nedeniyle yakalandığı hastalığı açıklayarak hastaneye yattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:55
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        Dar pantolon yüzünden hastanelik oldu
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        Ünlü şarkıcı Suki Waterhouse dar pantolon sevdasından dolayı hastanelik oldu. 33 yaşındaki İngiliz sanatçı, dar pantolondan dolayı fıtık olduğu için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

        Genelde konserlerinden fotoğraflar paylaşmasıyla bilinen ünlü şarkıcı, bu kez hastane yatağından fotoğrafını yayınlayarak, fıtık olmasının sebebinin giydiği dar pantolonlar olduğunu söyledi.

        X platformu paylaşımında, "Suki artık hiç tweet atmıyorsun" diyenlere seslenen Waterhouse, "6 ay önce çok dar pantolonlar giydiğimi ve bunun fıtığa sebep olduğunu hiç düşündünüz mü? Size bunu söylemekten çok korkuyordum" ifadesini kullandı.

        İyileşir iyileşmez sahneye döneceğini açıklayan Waterhouse, 8 Ağustos'ta ABD'nin Aspen şehrinde Up In The Sky Music Festival'de sahne alacak.

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        Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtlayan Waterhouse, geçen yıl eylül ayında ikinci stüdyo albümü 'Memoir of a Sparklemuffin'i çıkardı ve ardından üç aylık turneye çıktı.

        Ünlü oyuncu Robert Pattinson'la birliktelik yaşayan Waterhouse, sahne ve oyunculuk çalışmalarının yanı sıra Pattinson'dan olan bir yaşındaki kızının bakımıyla da ilgileniyor.

        Geçen yıl sonbaharda bir podcast programına katılan Waterhouse, kızını hayranlarından ve paparazzilerden korumak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemişti.

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        #Suki Waterhouse
        #dar pantolon
        #fıtık
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