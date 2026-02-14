Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon "Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası"nın ilk bölüm tanıtımı

        "Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası"nın ilk bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin, Ramazan ayına özel yeni programı "Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası"nın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk bölüm tanıtımı yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV, Ramazan ayına özel yeni programı "Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası" ile gündüz kuşağında izleyicilerin evlerine konuk oluyor; Ramazan’ın bereketini, paylaşma ruhunu ve manevi sıcaklığını sofralara taşıyor.

        Ramazan boyunca ekrana gelecek olan programda; birbirinden lezzetli geleneksel yemekler özenle hazırlanacak ve püf noktalar paylaşılacak, aynı zamanda alanında uzman konukların keyifli sohbetleriyle zengin bir içerik sunulacak. Şükran Kaymak, gastronomi ile maneviyatı buluştururken Ramazan ayının ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal değerlerini ekranlara taşıyacak.

        “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası”nın ilk bölümüne; Prof. Dr. Arif Verimli konuk oluyor. Günün menüsünde ise kerevizli mercimek çorbası, köz patlıcanlı köfte ve kremalı külah tatlısı yer alıyor.

        “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası” 16 Şubat Pazartesi günü ilk bölümüyle saat 10.45'te SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Şubat 2026 (İstanbul'da Toplu Ulaşıma %20 Zam)

        Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. BP ile TPAO Mutabakat zaptı imzaladı. Nato'dan Türkiye övgüsü. THY'nin 500. Uçağı "TK Aile" göklerde. Trafik Kanunu teklifi TBMM'den geçti. Sağanak sonrası İzmir'de aynı manzara. Acılı anneden tahliyelere tepki. İş merkezine el bombası bıraktılar. Markette para üs...
        #Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!