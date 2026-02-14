"Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası"nın ilk bölüm tanıtımı

SHOW TV, Ramazan ayına özel yeni programı "Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası" ile gündüz kuşağında izleyicilerin evlerine konuk oluyor; Ramazan’ın bereketini, paylaşma ruhunu ve manevi sıcaklığını sofralara taşıyor.

Ramazan boyunca ekrana gelecek olan programda; birbirinden lezzetli geleneksel yemekler özenle hazırlanacak ve püf noktalar paylaşılacak, aynı zamanda alanında uzman konukların keyifli sohbetleriyle zengin bir içerik sunulacak. Şükran Kaymak, gastronomi ile maneviyatı buluştururken Ramazan ayının ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal değerlerini ekranlara taşıyacak.

“Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası”nın ilk bölümüne; Prof. Dr. Arif Verimli konuk oluyor. Günün menüsünde ise kerevizli mercimek çorbası, köz patlıcanlı köfte ve kremalı külah tatlısı yer alıyor.

“Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası” 16 Şubat Pazartesi günü ilk bölümüyle saat 10.45'te SHOW TV’de!