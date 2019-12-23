Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve Silivri ilçelerinde 23 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-23 09:23:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-23 09:50:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyyid Ömer Mah,Haseki Sultan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-23 09:10:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alipaşa Mah
|Açıklama
|:
|Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-22 18:21:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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