Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman çekildi? Bollywood sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Sultan filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ali Abbas Zafar tarafından kaleme alınıp, beyaz perdeye aktarılan Sultan filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman, nerede çekildi?" İşte Sultan filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hint sinemasının önemli filmleri arasında yer alan Sultan 2 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hikayesini konu alan film aksiyon, dram, romantik türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

SULTAN FİLMİ KONUSU

Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

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SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Randeep Hooda - Sultan's Coach

Marko Zaror - Marcus

Amit Sadh - Sultan's brother

Tyron Woodley - Wrestler

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron - Ron Smoorenburg

Pilot - Björn Freiberg

SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.

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