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        Haberler Televizyon Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman, nerede çekildi?

        Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman çekildi?

        Bollywood sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Sultan filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ali Abbas Zafar tarafından kaleme alınıp, beyaz perdeye aktarılan Sultan filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman, nerede çekildi?" İşte Sultan filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:26
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        Sultan filminin konusu ve oyuncuları
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        Hint sinemasının önemli filmleri arasında yer alan Sultan 2 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hikayesini konu alan film aksiyon, dram, romantik türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sultan ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        SULTAN FİLMİ KONUSU

        Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

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        SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI

        Marrese Crump - Marrese

        Salman Khan - Sultan Ali Khan

        Anushka Sharma - Aarfa

        Randeep Hooda - Sultan's Coach

        Marko Zaror - Marcus

        Amit Sadh - Sultan's brother

        Tyron Woodley - Wrestler

        Brahim Achabbakhe - Brahim

        Ron - Ron Smoorenburg

        Pilot - Björn Freiberg

        SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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