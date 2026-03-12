Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 günde söndürüldü

Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.