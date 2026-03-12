Canlı
Habertürk
        Haberler Gündem Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 günde söndürüldü

        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 günde söndürüldü

        Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 4 gün süren müdahaleyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 01:47 Güncelleme:
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 günde söndürüldü
        Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinin sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 8 Mart'ta sabah saatlerinde yangın çıktı

        Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 gün süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        #kayseri
        #sultan sazlığı milli parkı
        #haberler
