Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 günde söndürüldü
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 4 gün süren müdahaleyle söndürüldü
Giriş: 12.03.2026 - 01:47 Güncelleme:
Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinin sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 8 Mart'ta sabah saatlerinde yangın çıktı
Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 gün süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
