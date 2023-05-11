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Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, seride durumu 3-0'a getirerek 5 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı

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AA / HABERTURK.COM
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

    Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

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