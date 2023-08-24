Sumak Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Sumak Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Sumak Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Sumak Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Sumak fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Sumak fidanı ne kadar sürede büyür? Sumak, hem bahçelerde estetik bir görünüm sunan hem de baharat olarak mutfaklarda sıkça kullanılan bir bitkidir. Peki, sumak fidanı nasıl yetiştirilir, hangi ayda dikilir ve ne kadar sürede büyür? İşte sumak fidanı hakkında detaylı rehberiniz.

Sumak fidanı yetiştirmek bahçelerine doğal ve estetik bir görünüm katmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Bu güzel ve fonksiyonel bitkinin yetiştirilmesiyle ilgili püf noktaları bilmek, sumak fidanının sağlıklı büyümesini ve bol ürün vermesini garanti eder. Bu yazımızda sumak fidanının hangi ay dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede büyüdüğünden ne zaman meyve verdiğine dair pek çok bilgiyi bulacaksınız.

Sumak Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Sumak fidanları genellikle ilkbaharın başlangıcında, don tehlikesi geçtikten sonra veya sonbaharın erken dönemlerinde dikilir.

Sumak Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

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Sumak ağacı kök sürgünleri ile ya da tohum yöntemiyle yetiştirilir. Bunun dışında yaygın olarak doğadaki dip sürgünlerden köklü fidanlar ayırarak direkt arazi dikim yöntemiyle de sumak fidanı yetiştirilebilir. Şimdi sumak fidanı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenleri inceleyelim:

Toprak Seçimi: Sumak, hafif asidik ila nötr pH değerine sahip, iyi drenajlı toprakları tercih eder. İdeal toprak pH değeri 6,0 ila 7,5 arasında olmalıdır. Ağır ve su tutan topraklarda sumak fidanının kökleri çürüyebilir, bu nedenle iyi drenajlı bir toprakta yetiştirmek önemlidir.

Yer Seçimi: Sumak, güneşli ya da yarı gölge bir alanı tercih eder. En iyi gelişimi ve en parlak renkli yaprakları için tam güneş alan bir yere dikilmelidir.

Dikim: Fidanı dikmeden önce, kök topunu suda 20-30 dakika bekletin. Daha sonra, fidanın kök topunun 2-3 cm üstte kalacak şekilde bir çukur kazın. Fidanı bu çukura yerleştirin ve çevresini toprakla doldurun.

Sumak fidanı gelişim gösterdikten sonra -15 ila 400C’ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilmektedir.

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Sumak Fidanı Dikim Aralığı

Sumak fidanı agresif bir yapıya sahiptir kısa sürede yayılıcı bir özellik gösterir. Eğer kontrollü yapılmazsa 2 yıl içinde az sayıda olan sumak bitkisi sumak tarlasına dönüşebilir. Bu sebeple sumak fidanı dikim aralığı fidanlar arasında 5 metre mesafe olacak şekilde belirlenmelidir.

Sumak Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Sumak fidanı suyu fazla sevmeyen bir bitkidir. Yaz aylarında 10-15 günde bir sulama yeterli olacaktır.

Sumak Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Sumak fidanı, uygun koşullar altında yılda ortalama 30-50 cm büyüme gösterebilir.

Sumak Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Sumak fidanı dikimden itibaren 2-3 yıldan sonra meyve vermeye başlar. Ancak optimum verime 5-6 yıldan sonra ulaşır.

Sumak Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Sumak fidanı ilkbaharda mart-nisan ya da sonbaharda eylül-ekim aylarında dikilebilir.

Sumak Fidanı Bakımı

Sumak fidanının sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak için düzenli ve doğru bir bakım uygulamak gerekir. İşte sumak fidanının bakımı hakkında bilmeniz gerekenler:

Sulama: Sumak fidanı, ilk dikildiği dönemde düzenli sulanmalıdır. Ancak fidanın kökleri suya doyduktan sonra sulama sıklığını azaltmak gerekir. Toprağın üst kısmı kurudukça sulama yapmalı, toprağın nemini sürekli olarak kontrol etmeliyiz.

Gübreleme: İlkbaharda yavaş salınımlı bir gübre ile beslenmelidir. Yılda bir kez bu gübreleme genellikle yeterli olacaktır.

Budama: Sumak genellikle doğal şeklini korumak için minimum budama gerektirir. Ancak, ölü, hastalıklı veya iç içe geçmiş dalları temizlemek için yılda bir kez budama yapmak yararlı olabilir. Budama, ilkbaharda, yeni büyüme başlamadan önce yapılmalıdır. Aynı zamanda sumak yayılıcı bir bitki olduğu için budama işlemi üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır.

Zararlılar ve Hastalıklar: Sumak fidanı, genellikle zararlılara ve hastalıklara karşı dayanıklıdır, ancak özellikle yaprak bitleri, örümcek akarları veya mantar enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Kış Bakımı: Genç sumak fidanları kışın soğuklarından etkilenebilir. Bu yüzden, kışın şiddetli soğuklarında genç fidanları korumak adına kök bölgesini örtü veya yaprak malcı ile örtmek faydalı olabilir.

Yer Seçimi ve Taşıma: Eğer sumak fidanınızı başka bir yere taşımak isterseniz, bunu ilkbaharın erken dönemlerinde yapmalısınız. Yeni yer seçimi yaparken, sumak fidanının bol güneş aldığına ve toprağın iyi drenajlı olduğuna emin olun.

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