SunExpress’ten yeni hat

Siyasetin gölgesi düşen kupalar. Afrika'nın en iyi hakemine vize reddi. FIFA neden Trump'a boyun eğdi? Trump kupasında bazıları daha mı eşit? ABD sevsin derken Dünya mı soğuyacak? Dünya Kupası ABD'nin gündeminde mi? Trump Dünya Kupasında da yuhalanır mı? İran maçları propaganda şovu mu olacak? HT 36... Daha Fazla Göster

Siyasetin gölgesi düşen kupalar. Afrika'nın en iyi hakemine vize reddi. FIFA neden Trump'a boyun eğdi? Trump kupasında bazıları daha mı eşit? ABD sevsin derken Dünya mı soğuyacak? Dünya Kupası ABD'nin gündeminde mi? Trump Dünya Kupasında da yuhalanır mı? İran maçları propaganda şovu mu olacak? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Spor Yorumcusu Cem Dizdar ve Hukukçu Yunus Emre Erdölen yanıtladı. Daha Az Göster