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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SunExpress’ten yeni hat

        SunExpress’ten yeni hat

        SunExpress İzmir ve Antalya'dan Karadağ seferlerine başladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        SunExpress'ten yeni hat

        Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Karadağ’ın başkenti Podgorica’yı İzmir ve Antalya’dan uçuşlara başlıyor.

        Havayolu şirketi, 12 Haziran itibarıyla İzmir ile Podgorica arasında salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez karşılıklı sefer düzenleyeceğini bildirdi.14 Haziran’da başlayacak Antalya-Podgorica seferlerinin ise, salı ve pazar günleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

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