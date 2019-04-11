Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile Merck, biyoteknolojik ürün geliştirme alanında bir Ar-Ge ve uygulama birimi kuracaklarını açıkladı. İki kurumun birlikte hayata geçireceği “SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi" ile, Türkiye’nin ilaç araştırma geliştirme alanında önemli merkezleri, üretim tesisleri olan bir ülke konumuna gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Öte yandan, biyoteknolojik ürünlerin araştırma ve geliştirmesine katkı sağlanması ve akademik tabanlı iş gücünün oluşturulması hedefleniyor.
Yapılan açıklamaya göre, biyoteknolojik ürünler, bir canlı hücresine ait genin, diğer bir canlı hücresine naklini mümkün kılan "rekombinant DNA teknolojisi" sayesinde üretiliyor.
Bu teknoloji, vücudun kendi ürettiği doğal protein ve hormonların laboratuvar ortamında hücre kültürleri tarafından üretilmesini sağlıyor. Bu şekilde üretilen insan vücuduna uyumlu moleküller biyoteknolojik ürünler olarak adlandırılıyor.
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLECEK
SUNUM&MERCK arasında yapılan işbirliği kapsamında, iki kurum tarafından ortak bir çalışma grubu oluşturulacağı ve Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programı’ndan belirlenecek doktora öğrencilerine burs imkanı sağlanacağın kaydedildi.
SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi açılış töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, "Sabancı Üniversitesi’nde merkezlerimizin varlığı, yürütülen çalışmalar ve fakültelerimiz ile olan işbirlikleri, daima öncelikli konularımız arasında yer aldı. Mühendislik alanındaki AR-GE gücümüzü Merck ile birleştirerek, sağlık ve tıp alanındaki bilimsel iş birliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.
Leblebici, SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi’nin Türkiye’de yerleşik ilaç ve etken madde üreticilerinin, eğitim ve geliştirme çalışmaları yapabilmeleri, ihtiyaç olan gelişmiş ve akademik tabanlı iş gücünün oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilebileceği bir birim olacağının altını çizerken, bu birimin sağlık ve tıp alanında fikir ve buluşların kaynağı olacağına inandıklarını dile getirdi.
Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer de, "Merkezde araştırmacılar biyoteknolojik ürün proses geliştirme, üretim ve saflaştırma üzerinde çalışabilecek" dedi.
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