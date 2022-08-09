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5 AĞUSTOS 2022 CUMA

İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

5 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sivasspor 1-1 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 Kayserispor

5 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor
Giresunspor 2-3 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-1 Galatasaray

8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Başakşehir FK 4-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor

SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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