Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden başladı. Bu yıl 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan mücadeleler ile sona erdi. İşte ligde ilk haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...
5 AĞUSTOS 2022 CUMA
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
5 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
Sivasspor 1-1 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 Kayserispor
5 AĞUSTOS 2022 PAZAR
Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor
Giresunspor 2-3 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
Başakşehir FK 4-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor
SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
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