Süper Lig puan durumu 11. hafta bugün oynanan üç maçın ardından merakla araştırılıyor. Bugün oynanan Denizlispor Fenerbahçe maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe 1-1 Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-0 MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor 0-2 Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU
Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FK
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