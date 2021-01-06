Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17. haftadaki 6 maçın oynandığı ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
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