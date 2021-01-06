Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17. haftadaki 6 maçın oynandığı ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU