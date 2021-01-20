Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanan haftanın son iki maçı sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 20. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI

19 OCAK SALI

Göztepe 4-0 Gençlerbirliği

Kayserispor 2-0 Başakşehir FK

Trabzonspor 3-1 Konyaspor

20 OCAK ÇARŞAMBA

Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK

Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 6-1 Denizlispor

21 OCAK PERŞEMBE

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

BB Erzurumspor-Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Sivasspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU