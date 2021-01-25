Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 3 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 21. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI

23 OCAK CUMARTESİ

Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

Başakşehir FK 1-1 Çaykur Rizespor

24 OCAK PAZAR

Konyaspor 0-0 Antalyaspor

Denizlispor 1-3 Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray

Gaziantep FK 1-1 Hatayspor

Beşiktaş 2-1 Göztepe

25 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 / 01Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

29 / 01Gaziantep FK-Galatasaray

30 / 01Kasımpaşa-Kayserispor

30 / 01Başakşehir FK-Hatayspor

30 / 01Alanyaspor-Sivasspor

30 / 01Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31 / 01BB Erzurumspor-MKE Ankaragücü

31 / 01Denizlispor-Göztepe

31 / 01Gençlerbirliği-Antalyaspor

31 / 01Beşiktaş-Trabzonspor