Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 4 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

6 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor

Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük

Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

7 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor

Denizlispor 1-1 Antalyaspor

MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor

Beşiktaş 1-0 Konyaspor

8 ŞUBAT PAZARTESİ

Gaziantep FK-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU