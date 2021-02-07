Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 4 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI
6 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
7 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor
8 ŞUBAT PAZARTESİ
Gaziantep FK-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU
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