Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 4 maçla 26. haftanın heyecanı devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 ŞUBAT CUMA
Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor
20 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
21 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-3 Hatayspor
Sivasspor 2-0 Kayserispor
Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor
Fenerbahçe 0-1 Göztepe
22 ŞUBAT PAZARTESİ
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (21 ŞUBAT)
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