Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe Alanyaspor maçının ertelendiği haftada bugün oynanan 2 maçla beraber 7. hafta tamamlanmış oldu. İşte merak araştırılan Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...
SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
F.Karagümrük 5-1 B.B. Erzurumspor
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK.
Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor
Galatasaray 1-0 Ankaragücü
Konyaspor 1-2 Başakşehir
Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor
Hatayspor 1-1 Sivasspor
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)
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