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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig fikstürleri

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere derbi haftaları olmak üzere, Süper Lig maçları hafta hafta belli oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig fikstürleri ve 2025-2026 derbi tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:21
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        Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından derbi tarihleri belli oldu. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hafta hafta oynayacağı maçlar ve derbi tarihleri...

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        SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

        5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

        8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

        11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

        14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

        16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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        FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

        Göztepe (D)

        Kocaelispor

        Gençlerbirliği (D)

        Trabzonspor

        Kasımpaşa (D)

        Antalyaspor

        Samsunspor (D)

        Karagümrük

        Gaziantep (D)

        Beşiktaş (D)

        Kayserispor

        Rizespor (D)

        Galatasaray

        Başakşehir (D)

        Konyaspor

        Eyüpspor(D)

        4

        GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

        Karagümrük

        Kayserispor (D)

        Rizespor

        Eyüpspor (D)

        Konyaspor

        Alanyaspor (D)

        Beşiktaş

        Başakşehir (D)

        Göztepe

        Trabzonspor

        Kocaelispor (D)

        Gençlerbirliği

        Fenerbahçe (D)

        Samsunspor

        Antalyaspor (D)

        Kasımpaşa

        5

        BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

        Kayserispor (D)

        Eyüpspor

        Konyaspor (D)

        Alanyaspor (D)

        Başakşehir

        Göztepe (D)

        Kocaelispor

        Galatasaray (D)

        Gençlerbirliği

        Kasımpaşa (D)

        Fenerbahçe

        Antalyaspor (D)

        Samsunspor

        Fatih Karagümrük (D)

        Gaziantep FK

        Trabzonspor (D)

        Rizespor

        6

        Trabzonspor'un Süper Lig'de ilk yarı fikstürü

        Kocaelispor

        Kasımpaşa (D)

        Antalyaspor

        Samsunspor

        Fenerbahçe (D)

        Gaziantep

        Karagümrük (D)

        Kayserispor

        Rizespor (D)

        Eyüpspor

        Galatasaray (D)

        Alanyaspor

        Başakşehir (D)

        Konyaspor

        Göztepe (D)

        Beşiktaş

        Gençlerbirliği (D)

        7

        Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        ikas Eyüpspor-Konyaspor

        Antalyaspor-Kasımpaşa

        Trabzonspor-Kocaelispor

        Samsunspor-Gençlerbirliği

        Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

        Gaziantep FK-Galatasaray

        Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

        Çaykur Rizespor-Göztepe

        Kayserispor-Beşiktaş

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