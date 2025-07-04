Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere derbi haftaları olmak üzere, Süper Lig maçları hafta hafta belli oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig fikstürleri ve 2025-2026 derbi tarihleri...
Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından derbi tarihleri belli oldu. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hafta hafta oynayacağı maçlar ve derbi tarihleri...
SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025-2026
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Göztepe (D)
Kocaelispor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Antalyaspor
Samsunspor (D)
Karagümrük
Gaziantep (D)
Beşiktaş (D)
Kayserispor
Rizespor (D)
Galatasaray
Başakşehir (D)
Konyaspor
Eyüpspor(D)
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Karagümrük
Kayserispor (D)
Rizespor
Eyüpspor (D)
Konyaspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Göztepe
Trabzonspor
Kocaelispor (D)
Gençlerbirliği
Fenerbahçe (D)
Samsunspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Kayserispor (D)
Eyüpspor
Konyaspor (D)
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Göztepe (D)
Kocaelispor
Galatasaray (D)
Gençlerbirliği
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe
Antalyaspor (D)
Samsunspor
Fatih Karagümrük (D)
Gaziantep FK
Trabzonspor (D)
Rizespor
Trabzonspor'un Süper Lig'de ilk yarı fikstürü
Kocaelispor
Kasımpaşa (D)
Antalyaspor
Samsunspor
Fenerbahçe (D)
Gaziantep
Karagümrük (D)
Kayserispor
Rizespor (D)
Eyüpspor
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Başakşehir (D)
Konyaspor
Göztepe (D)
Beşiktaş
Gençlerbirliği (D)
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
ikas Eyüpspor-Konyaspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Kocaelispor
Samsunspor-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
Gaziantep FK-Galatasaray
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Kayserispor-Beşiktaş