        Süper Lig'de 23. hafta programına 'Ramazan' ayarı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. hafta programına 'Ramazan' ayarı

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Ligde 23. haftanın gündüz seansındaki maçlar Ramazan ayı dolayısıyla 13.30 ve 16.00'da başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:14
        Süper Lig programına 'Ramazan' ayarı
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihleri, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandı.

        Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

        20 Şubat Cuma

        20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

        21 Şubat Cumartesi

        13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

        16.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

        20.00 Konyaspor - Galatasaray

        22 Şubat Pazar

        13.30 Kayserispor - Antalyaspor

        16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

        20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

        20.00 Beşiktaş - Göztepe

        23 Şubat Pazartesi

        20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA) 

