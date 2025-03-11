Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

26. dakika - Danilo Sikan'ın vuruşunda Alper Akarsu elle müdahale sonucu Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda. Dize kontak noktasını görüyorsun ve sonra sapma var kolda. Sana göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, penaltı kararını iptal ediyorum. Teşekkür ederim."

49. dakika - Ceza sahası içerisinde Simon Banza yerde kaldı ve Alper Akarsu Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana iki açı göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim."