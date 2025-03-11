Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR
26. dakika - Danilo Sikan'ın vuruşunda Alper Akarsu elle müdahale sonucu Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.
VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda. Dize kontak noktasını görüyorsun ve sonra sapma var kolda. Sana göstereceğim."
Alper Akarsu: "Evet görüyorum, penaltı kararını iptal ediyorum. Teşekkür ederim."
49. dakika - Ceza sahası içerisinde Simon Banza yerde kaldı ve Alper Akarsu Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana iki açı göstereceğim."
Alper Akarsu: "Evet görüyorum, kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim."