Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı!
TFF, Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programını açıkladı. Küme düşme hattını direkt ilgilendiren maçlar 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 12:07 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ