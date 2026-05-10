Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı!

        Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı!

        TFF, Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programını açıkladı. Küme düşme hattını direkt ilgilendiren maçlar 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 12:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligde son haftanın programı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:

        15 Mayıs Cuma:

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        16 Mayıs Cumartesi:

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

        20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

        20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        17 Mayıs Pazar:

        17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

        20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erol Evgin'den Anneler Günü paylaşımı

        Şarkıcı Erol Evgin, Anneler Günü'nü "Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" sözleriyle kutladı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!