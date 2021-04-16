Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
AYDINUS, 2018'DEN SONRA İLK KEZ GALATASARAY MAÇINDA
Hakem Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak.
O MAÇTA NELER OLDU?
2-2 biten maçın ardından Fenerbahçeli Roberto Soldado ile Galatasaraylı Younes Belhanda arasında başlayan gerginlik büyüdü. Fenerbahçe'den Soldado, Jailson; Galatasaray'dan N'Diaye kırmızı kartla cezalandırıldı. Belhanda ise sarı kart gördü.
Hakem Fırat Aydınus'un raporunun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 10 maç ceza aldı.
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